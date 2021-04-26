Российские власти формируют список "недружественных" стран, которые не смогут нанимать на работу в дипломатические миссии сотрудников из России.
Читайте такжеУ Путина допустили встречу с Байденом в июне - есть даже возможная датаОб этом пишет ТАСС.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в этом списке уже фигурируют США.
"А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется <...> Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США <...> Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США", - сказала она.
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