Страны из списка не смогут нанимать на работу в дипломатические миссии сотрудников из России.

Российские власти формируют список "недружественных" стран, которые не смогут нанимать на работу в дипломатические миссии сотрудников из России.

Читайте такжеУ Путина допустили встречу с Байденом в июне - есть даже возможная датаОб этом пишет ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в этом списке уже фигурируют США.

"А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется <...> Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США <...> Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США", - сказала она.

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Автор: Людмила Жерновская