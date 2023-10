Цена Дональда Трампа за неучастие в выборах могла составлять 5 миллиардов долларов.

Находящийся в тюрьме бывший миллиардер Сэм Бэнкман-Фрид, основатель ныне обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, рассматривал возможность заплатить бывшему президенту США Дональду Трампу, чтобы тот не баллотировался на переизбрание в 2020 году.

Как пишет Reuters, в своей книге "Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon", отрывок из которой был опубликован в Washington Post, ее автор, финансовый журналист Майкл Льюис рассказал, что Бэнкман-Фрид в то время планировал передать от 15 до 30 миллионов долларов сенатору-республиканцу Митчу Макконнеллу, чтобы победить "протрамповских" кандидатов в гонках в Сенате.

"С другой стороны, как он объяснил мне, он изучал вопрос о законности выплаты самому Дональду Трампу денег за то, чтобы он не баллотировался на пост президента", -написал Льюис.

Как утверждал миллиардер, по информации его команды, цена Дональда Трампа за неучастие в выборах могла составлять 5 миллиардов долларов.

В отрывке не обсуждается, почему Бэнкман-Фрид не реализовал свои планы. Как отмечает Reuters, Марк Ботник, представитель Бэнкман-Фрида, отказался комментировать отрывок, представители Трампа также не ответили на запрос о комментариях.

Выпуск книги Льюиса совпадает с началом судебного процесса по делу Бэнкмана-Фрида о мошенничестве на этой неделе.

Кто такой Сэм Бэнкман-Фрид

Сэм Бэнкман-Фрид - американский миллионер, основатель и генеральный директор криптовалютной биржи FTX. На пике своего процветания в 2021 году она была одной из крупнейших криптобирж мира. Успех FTX принёс Бэнкману-Фриду огромное богатство — в списке миллиардеров Forbes за 2022 год он занимал 60-е место по всему миру. Однако в ноябре 2022 года FTX обанкротилась, и состояние Бэнкмана-Фрида в течение нескольких дней перестало существовать. В декабре того же года бизнесмен был арестован на Багамских островах; власти США предъявили Бэнкману-Фриду обвинение в мошенничестве и отмывании денег.

По закону ему грозит максимальное наказание в виде 110 лет тюремного заключения.

Как известно, на выборах в США в 2020 году Дональд Трамп проиграл действующему президенту США Джо Байдену.

В 2024 году в США состоятся очередные выборы президента. Джо Байден заявил, что возьмет участие в гонке от демократов. в Республиканской партии за "кандидата" соревнуются Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший вице-президент Майк Пенс.

