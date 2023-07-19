Поддержка экс-президента США Дональда Трампа среди республиканцев как кандидата на выборах в 2024 году выросла по сравнению с июньским опросом Reuters/Ipsos. За него проголосовали бы 43% респондентов, пишет агентство. В то же время другой "фаворит" - Рой Десантис - набрал в опросе всего 19% от всех голосов.
Остальные потенциальные кандидаты в президенты от Республиканской партии остаются далеко позади Трампа - Вивека Рамасвами поддерживают 9%, бывшего вице-президента Майка Пенса - 7%.
Опрос, в котором приняли участие 4414 взрослых граждан США, также показал, что на президентских выборах в ноябре 2024 года будет жесткая гонка, если Трамп столкнется с президентом США-демократом Джо Байденом.
Байден опередил Трампа - с 37% против 35%. Оставшиеся 28% респондентов заявили, что не уверены, будут ли вообще за кого-либо голосовать.
Ни Байден, ни Трамп не вызывали широкой симпатии у людей, не входящих в их партии. Только 31% независимых респондента высказались положительно о Трампе, а 32% - о Байдене.
63% демократов в опросе согласились с утверждением, что Байден слишком стар, чтобы возглавлять страну. 37% с этим не согласились. Тем не менее, Байден лидирует среди демократов даже больше, чем Трамп лидирует среди республиканцев.
Выборы в США в 2024 году и последствия для Украины - главное
В 2024 году в США пройдут очередные президентские выборы. Нынешний глава американского государства Джо Байден уже высказал уверенность, что возьмет в них участие от демократов. Тем временем дебаты внутри Республиканской партии становятся все острее: за "кандидата" соревнуются, в том числе, бывший президент США Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший вице-президент Майк Пенс.
При этом что Трамп, что Десантис не высказывали большой поддержки Украине. Десантис, к примеру, отличился словами о "территориальном споре". А Трамп неоднократно делал резкие заявления в стиле российской пропаганды насчет подталкивания Украины к миру. Также экс-глава США все время подчеркивает, что российско-украинская война американское общество не касается, а военную и финансовую помощь Киеву следует "пересмотреть".
В свое время трамписты даже пытались тормозить неотложную помощь ВСУ - под видом требований контроля по отправленному оружию.
В то же время Майк Пенс занял достаточно четкую позицию по войне в Украине и даже приезжал в Киев встретиться с Зеленским.
И хотя американские СМИ согласны, что президентские выборы в США наверняка будут отражены на падении поддержки Украины, Белый дом в своих заявлениях постоянно подчеркивает, что Соединенные Штаты будут поддерживать сопротивление украинцев "столько, сколько понадобится".
Примечательно, что в этой связи чешский глава Петр Павел неоднократно подчеркивал, что Запад должен до того времени поторопиться оснастить Украину необходимым оружием, чтобы ВСУ освободили как можно больше своих территорий.