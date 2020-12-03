В своей речи Трамп обвинил демократов в том, что они "хотели украсть выборы 2020 года".

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что будет защищать честность голосования на выборах президента, и процесс подсчета голосов должен продолжаться.

Видеообращение, которое Трамп записал в Facebook, он назвал «самой важной речью, которую когда-либо произносил».

Читайте такжеТрамп намекнул, что будет баллотироваться в президенты на выборах в 2024 году

«Нужно позволить продолжаться конституционному процессу. Мы будем защищать честность голосования, гарантируя, что каждый законный бюллетень будет учтен и что ни один незаконный бюллетень не будет подсчитан», - заявил Трамп.

По словам президента, машины для голосования якобы меняли голоса избирателей и засчитывали их за Байдена. Поэтому в колеблющихся штатах якобы засчитаны «миллионы» незаконных голосов, а подсчет голосов должен был прекратиться в ночь выборов до того, как были подсчитаны почтовые бюллетени. И теперь все его усилия направлены на то, чтобы «американцы могли верить в эти выборы и во все будущие выборы».

Statement by Donald J. Trump, The President of the United States



Full Video: https://t.co/EHqzsLbbJGpic.twitter.com/Eu4IsLNsKD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2020

«Это колоссальное расширение почтового голосования открыло ворота для массового мошенничества», - сказал Трамп.

Он обвинил демократов в том, что они «хотели украсть выборы 2020 года».

«Все демократические усилия по расширению голосования по почте заложили основу для системного мошенничества на этих выборах… Если мы правы насчет мошенничества, Джо Байден не может быть президентом. Речь идет о сотнях тысяч голосов. Мы говорим о таких цифрах, каких еще никто никогда не видел», - подчеркнул Трамп.

Также действующий президент США заявил, что «полон решимости защитить избирательную систему».

«Наша страна не может жить с такими выборами», - заключил Трамп.

Выборы в США 2020: что известно

Выборы президента США состоялись 3 ноября.

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.

14 декабря состоится встреча всех 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего президента США.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН