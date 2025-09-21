'У Трампа семь пятниц в неделю': эксперт о желании США вернуть базы в Афганистане

У Китая значительно больше шансов договориться с властями Афганистана, считает Роман Свитан.

Заявления Дональда Трампа о желании США вернуть авиабазу Баграм в Афганистане - это попытка Вашингтона давить на Пекин.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Это попытка развернуть ближе к Китаю американские базы. Но скорее всего она потерпит крах. Ведь китайцы на это просто так смотреть не будут. А китайцы скорее войдут в контакт с талибами, чем американцы", - говорит Свитан.

Видео дня

При этом он добавил, что у Трампа "семь пятниц в неделю", поскольку в свое время именно он был инициатором вывода американских войск из Афганистана.

"Его же инициатива - уйти из Афганистана. Просто выполнил ее Байден. Но весь процесс по выводу войск из Афганистана запустил Трамп в свою первую каденцию. А сейчас у него вторая пятница - обратная. Он пытается надавить на Афганистан, вернуть обратно эту базу. Вряд ли талибы сейчас пойдут на такое сотрудничество. Или же попросят такую сумму, что у американцев просто не хватит финансов, чтобы удовлетворить запросы талибов", - добавил Свитан.

Заявления Трампа по Афганистану

Ранее президент США заявил, что хочет вернуть Вашингтон в Афганистан. В частности он отметил, что сейчас США пытаются договориться с режимом талибов в Афганистане о возвращении американских военных на авиабазу Баграм.

Позже в своей социальной сети Truth Social он пригрозил Афганистану, если страна не вернет США авиабазу. Он отметил, что страна "столкнется с серьезными последствиями", однако с какими именно - президент США не сообщил.

Вас также могут заинтересовать новости: