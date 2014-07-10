Сегодня исполнилось 20 лет власти первого и последнего президента Беларуси
Ровно 20 лет назад, 10 июля 1994 года, 39-летний депутат из провинции Александр Лукашенко победил премьера Вячеслава Кебича во втором туре первых в истории Беларуси президентских выборов, набрав 80,1% голосов при явке 56%.
Как сообщает белорусский ресурс naviny.by, тогда многие сторонники национально-демократических сил не пошли на участки, удрученные вылетом в первом туре Зенона Пазьняка и Станислава Шушкевича.
"И мало кто полагал, что Лукашенко задержится в президентском кресле надолго, кроме него самого", - пишет издание.
Сегодня, сообщает ресурс, согласно свежему июньскому опросу НИСЭПИ, 17,8% белорусов считают себя в оппозиции нынешней власти, 42,3% полагают, что «в целом положение вещей в нашей стране развивается в неправильном направлении», что составляет миллионы несогласных, однако влияние несогласных на политику минимально.
Читайте такжеОбщество отбило у Лукашенко охоту к белорусскому языку - бывший сотрудник АПИменно благодаря Лукашенко в Беларуси прошли конституционные изменения, после которых русский язык стал государственным, а президента стало можно "переизбирать" неограниченное количество раз.
Также президент Беларуси хорошо известен благодаря своим ярким речевым оборотам и колоритному белорусскому суржику - трасянке.
Ниже приведены несколько самых известных из его цитат.
1. "Вы просили дождь — я дал вам дождь!"
2. "Если вы попробуете нас растворить в России, провести, так сказать, аншлюс, то вы получите такую партизанскую войну, по сравнению с которой Чечня вам покажется детским утренником"
3. "Наша диктатура никому не мешает жить и развиваться"
4. "Не может Лукашенко украсть. Поймите вы — прятать некуда"
5. "Я обещаю, что к Новому году у каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца"