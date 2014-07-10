Сегодня исполнилось 20 лет власти первого и последнего президента Беларуси

Как сообщает белорусский ресурс naviny.by, тогда многие сторонники национально-демократических сил не пошли на участки, удрученные вылетом в первом туре Зенона Пазьняка и Станислава Шушкевича.

"И мало кто полагал, что Лукашенко задержится в президентском кресле надолго, кроме него самого", - пишет издание.

Сегодня, сообщает ресурс, согласно свежему июньскому опросу НИСЭПИ, 17,8% белорусов считают себя в оппозиции нынешней власти, 42,3% полагают, что «в целом положение вещей в нашей стране развивается в неправильном направлении», что составляет миллионы несогласных, однако влияние несогласных на политику минимально.

Читайте такжеОбщество отбило у Лукашенко охоту к белорусскому языку - бывший сотрудник АПИменно благодаря Лукашенко в Беларуси прошли конституционные изменения, после которых русский язык стал государственным, а президента стало можно "переизбирать" неограниченное количество раз.

Также президент Беларуси хорошо известен благодаря своим ярким речевым оборотам и колоритному белорусскому суржику - трасянке.

Ниже приведены несколько самых известных из его цитат.

1. "Вы просили дождь — я дал вам дождь!"

2. "Если вы попробуете нас растворить в России, провести, так сказать, аншлюс, то вы получите такую партизанскую войну, по сравнению с которой Чечня вам покажется детским утренником"

3. "Наша диктатура никому не мешает жить и развиваться"

4. "Не может Лукашенко украсть. Поймите вы — прятать некуда"

5. "Я обещаю, что к Новому году у каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца"