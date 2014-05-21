В столице Сербии строят 12-километровую стену от наводнения

Добровольцы в столице Сербии Белграде круглосуточно строят 12-километровую стену из мешков с песком, чтобы защититься от наводнения, сообщает Радио Свобода.

Вода прибывает в районе, где сливаются реки Сава и Дунай. Пик наводнения в Белграде ожидают в конце недели.

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Мэр Белграда Синиша Мали выразил уверенность, что столица Сербии «готова» к наводнению. Эксперты также прогнозируют, что уровень воды в Дунае будет расти, но защитные сооружения Белграда будут достаточными для предотвращения катастрофы.

Официальные лица в Боснии и Сербии предупреждают о возможности эпидемий в результате наводнения. Большая вода уже забрала на Балканах 49 жизней.

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Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен планирует прибыть в столицу Боснии Сараево 21 мая - день траура по погибшим в этой стране.