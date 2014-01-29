Президент Сербии распустил парламент

Президент Сербии Томислав Николич распустил парламент и объявил досрочные выборы, пишет Радио Свобода. В заявлении, обнародованном на государственном телевидении RTS, Николич объявил, что выборы состоятся 16 марта.

Президент пошел на такой шаг после того, как Сербская прогрессивная партия, ведущая партия правящей коалиции, официально попросила президента созвать внеочередные выборы.

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Партия объясняла, что нужно усилить присутствие в парламенте, чтобы ускорить реформы, необходимые для вступления в ЕС, переговоры о что Белград начал 21 января.

Нынешний парламент должен работать еще два года до окончания своего мандата.