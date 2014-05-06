Межправительственная организация FATF отказалась проводить заседание в Москве

Межправительственная группа по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма FATF, объединяющая 34 государства мира, намерена провести пленарное заседание, запланированное на июнь, не в Москве, как ожидалось, а в Париже, несмотря на то, что именно Россия в первом полугодии 2014 года является председательствующей в организации страной. Информация об изменении места проведения заседания размещена на сайте FATF.

Как отмечается в сообщении, пленарное заседание FATF, наряду с заседаниями отраслевых рабочих групп организации, пройдут с 22 по 27 июня. Причины переноса места проведения заседания не указываются.

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Справка УНИАН. Межправительственная организация FATF была создана в 1989 году по решению G7.Членами FATF являются 34 страны и две международные организации. Главной целью деятельности FATF является развитие и внедрение на международном уровне мер и стандартов по борьбе с отмыванием денег. FATF отслеживает процессы внедрения таких мероприятий, изучает способы и технику отмывания денег, разрабатывает превентивные меры, способствует общемировой имплементации стандартов борьбы с отмыванием денег. Кроме того, FATF разрабатывает рекомендации для стран по борьбе с коррупцией, проверяет выполнение государствами мер по борьбе с отмыванием денег, а также отслеживает и разрабатывает контрмеры общемировым методам и схемам отмывания преступно нажитых капиталов.

Украина дважды – в 2002 и 2010 годах - попадала в "черный" список FATF, как страна, которая недостаточно борется с коррупцией и отмыванием капиталов. В октябре 2011 года наша страна была исключена из "черного списка" организации.