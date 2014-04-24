Взгляд на войну из России

Сегодня многие аналитики пытаются определить вектор развития событий, происходящих в Украине, их основную стратегическую цель. Не тактические уловки той или иной стороны, а именно – стратегическую цель: для чего всё это нужно. Понимание необходимо для того, чтобы видеть, куда идем. Идей много, но все они не просматривают будущее даже на неделю вперёд. Не стоит пытаться делать краткосрочные прогнозы, сейчас это напоминает гадание цыганки на Привозе. Когда у тебя во врагах – сумасшедший диктатор, основная цель которого не вполне ясна (возможно, он испытывает ужас от того, что может случиться именно с ним, и он примеряет это на себя, возможно, у него мания величия, он полностью оторвался от действительности и не хочет видеть реальной картины, а, может, ему просто скучно, и он развлекается, играя в войнушку), стоит сосредоточиться на превентивных действиях. И вырабатывать свою стратегическую линию развития. Ведь, постоянно оглядываться на действия врага – это терять время и темп реформ. Но и не замечать враждебных действий нельзя, поэтому главной тактической задачей Украины сегодня является возрождение армии и любви к ней. Пусть она станет и главной защитницей, и любимым дитям. Пусть она разбирается с врагами. А главной стратегической задачей должно стать создание великого демократического государства.

Для понимания того, что сейчас происходит в Украине в текущей ситуации и понимания возможных сценариев развития событий требуется заглянуть в прошлое, т.е. применить метод исторической ретроспекции. Не выборочно используемой в виде доказательства, к которому обе стороны апеллируют в ходе информационной войны, а как необходимой системы привязок, без которых невозможно выстроить эффективную политическую перспективу.

События 2013-2014 гг. в Украине стали продолжением слома системы границ, сложившихся в Европе по результатам Второй мировой войны. Процесс, начавшийся с падения Берлинской стены, прошел через СФРЮ, Приднестровье, Сербию и, наконец, дошел до Украины. Здесь он, возможно, и закончится, потому что Европе нет государств, территориальные претензии или исторические обиды которых могли бы быть сейчас удовлетворены.

Украина сегодня проходит ровно ту же самую стадию геополитического процесса, которую она проходила в 1918-1920 годах. Хоть внешнее исполнение процесса поменялось, но суть и многие совпадения позволяют утверждать это. На самом деле, можно сказать, что и Украина, и Россия сейчас находятся на одной ступеньке развития. Почему? Применительно к своему прошлому. Оба государства «проели», наконец, советский потенциал, не создав взамен реальной действующей экономической системы (разрозненные, не увязанные, а, следовательно, малоэффективные меры не в счет). Но в силу большего исходного потенциала России, ее положение пока условно более стабильно, то есть – ещё не всё украдено.

Перманентный же кризис политической власти в Украине, продолжавшийся минимум 15 лет, постоянные попытки установить диктаторские режимы и, как следствие этих попыток, жуткая коррумпированность всех органов власти и безопасности, послужили катализатором, усилившим аккумуляцию процессов недовольства на Западе и Востоке Украины, проведя условную границу между ними (позиция Одессы – это позиция «порто-франко», построенная по принципу экономической выгоды). Доверие к власти было уничтожено. Понятие справедливости исчезло полностью, социальные лифты перестали работать, а именно это, собственно, и является показателем эффективности власти.

Нерешаемость вопросов привела, в конечном итоге, и к уничтожению военного потенциала и к полному развращению органов внутренних дел, суда, прокуратуры, безопасности и армии, чему мы являемся свидетелями сейчас. Вкупе со всеми процессами это привело к реальному ослаблению Украины и появлению сепаратистских настроений среди групп граждан. Особенно они многочисленны в дотационных регионах Востока Украины. Там низкие зарплаты, низок уровень образования, и соответственно, мало или нет рабочих мест, требующих высокий уровень квалификации работников, минимально количество представителей среднего класса (характеризующегося принадлежностью к торговле), ничтожно малы возможности к самореализации собственных амбиций и потенциала своих детей. Именно это и привело к тому, что достаточно было дать надежду на изменения, подкреплённую небольшими денежными подачками, как появились большие группы агрессивно настроенных лиц, выдвигающих лозунги и требования к изменениям в их жизни. Решив, что можно добиться этого тем же путём, который был использован в Киеве, да при поддержке людей (финансовой и оружием) приехавших из сопредельного государства для, якобы, помощи, и обещающих, что за их действия будут награды (и даже за убийство никого не накажут), они пошли по самому конфликтному пути. И основной целью этих групп стало желание обособиться от Украины.

В ситуации, когда центральная власть оказалась неспособна найти общий язык с Востоком на фоне усиливающейся пропаганды со стороны России, стремление к изоляции приобрело логичные формы. Характерно, что все информационные посылы направлены на создание образа врага и имеют под собой апелляции к историческому прошлому. Примеры таких посылов: Правый Сектор и западные районы якобы консолидировались под знаменами украинских националистов XX века, Крым – под лозунгами, связанными с историей русского флота, Российской империи и СССР, а Юго-Восток вспомнил о Донецко-Криворожской Республике.

Особенность ситуации в том, что Украина – крайне важное звено в мировой политике. Основных игроков на украинском поле всего два, Россия и США. При этом, в восприятии России Украина – это часть живого «русского» организма, удары (или проникновение инородных тел) в которую она терпеть не могла. Даже с точки зрения банальной защиты своих интересов.

И для России «крымские» обстоятельства сложились крайне удачно. Не говоря о том, что был достаточно хорошо учтен негативный опыт войны 2008 г. с Грузией. Не получи Россия Крым, она была бы крайне стеснена на Черном море. А проблема Черного моря и Проливов – также одна из вечных политических доминант этого региона. Именно поэтому, а не только из-за боязни за судьбы крымско-татарского населения, оживился турецкий премьер Эрдоган. Теперь у России, помимо одного Севастополя, есть уже целый Крым со всей портовой инфраструктурой. И теперь осталось только проложить туда дорогу, а это возможно, если Юго-Восток Украины хотя бы будет условно самостоятельным, но под протекторатом России. По крайней мере, это выглядит так внешне. Естественно, во всем происходящем есть и более глубокие причины.

Эта проблема многомерна, одной из причин может быть подготовка к выборам 2018 года на фоне жёсткого экономического кризиса, развивающегося в России, другой – страх. Страх того, что Путина предадут силовики, являющиеся основной опорой, и в этом смысле вся эта русско-украинская война – попытка втянуть как можно большее количество приближённых в преступление, каковым и является аннексия Крыма и последующие действия на Востоке: для того, чтобы все соучастники боялись свержения власти Путина, боялись ответственности за совершённые преступления. Чтоб не могли в будущем обращаться к Западу за помощью.

Муссировавшийся полтора месяца тезис о незаконности людей, представляющих сейчас официальный Киев, в действительности, носит, скорее, опять-таки пропагандистское, но не практически-юридическое значение. Похоже, что это понимают в России и уже не используют данный тезис так часто, как было в первые недели после событий на Майдане.

Ведь законность в революциях роли не играет – прав, по расхожей формуле, победитель. А в феврале в Киеве произошла революция. Дело в том, что любая власть, свергающая предыдущую, нелегитимна по определению. Нелегитимны были североамериканские колонии, восставшие против британских властей, Французская Республика, октябрьская революция 1917 года, оккупационные режимы в Европе (в советской и западной зонах оккупации) и т.д.. Дело не в этом. Законность власти в глазах общества придает совокупность действий, отражающая интересы максимально широких слоев населения. Иначе не бывает. Юридическое оформление оставляем в стороне – оно всегда изготавливается в соответствии с нуждами момента.

Другое дело – из России выглядит так, что нынешнее руководство Украины пытается идти путем жесткого навязывания своей воли всем своим оппонентам внутри страны. Во многом это правильно. Только власти нужно быть максимально справедливой и честной. В том числе, и по отношению к своим сторонникам. Тогда всем будет понятно, что закон – превыше всего. Именно это покажет всем серьёзность намерений в строительстве будущего.

…Украина пережила два события, которые повлияют на становление её как государства и как нации. Первое событие было Великой Победой – Майдан. Второе Великим Унижением - Крым. Ни первое, ни второе событие никогда не сотрутся из памяти людей, особенно второе. Такое запоминается навсегда. И именно оно служит той точкой отсчёта, той ватерлинией, ниже которой опускаться нельзя. Ниже некуда. Только после такого поражения граждане Украины увидели, что из себя представляют коррупция и каковы последствия неразумного использования своего голоса на выборах. Именно теперь нужно научиться думать головой, а не голосовать по наитию.

Кстати, ничего нового в этом нет. Это уже случалось в истории. Такой же путь прошла Германия (Версальский договор 1919 года, Нюрнбергский процесс 1945-46 годов), такой же путь и у США (Гражданская война и Пёрл Харбор), Франции (Ватерлоо и режим Виши во главе с маршалом Петеном), да и что там говорить – СССР (Брестский мир). Все великие государства и нации становились великими, пройдя сквозь Великие победы и столь же Великие унижения. Посмотрите сегодня на Германию, США, Францию. Там народ сделал выводы и принял на себя ответственность за своё будущее. Засучил рукава и сделал свои страны достойными себя. Теперь они гордятся тем, что они – французы, немцы, американцы. А вот история же Русской империи – это история народа-раба. Народа, который всегда готов отдать свою свободу в обмен на дешёвую похлёбку. Пусть она плохая, но зато регулярно поставляется, и думать не надо ни о чём. Батюшка царь за всех подумает и решит, кому как жить. Лишь бы не было войны…

Украинцы – уникальная нация, доказавшая, что ум и сила – вполне сочетаются. Благодаря гражданам, которые умеют работать, у которых обострённое чувство справедливости и демократия в крови (со времен Запорожской Сечи), у государства Украина есть все возможности стать Великим Государством. Для этого многого не надо. Нужно только думать, когда голосуешь, помнить, к чему может привести глупость, жадность и недальновидность. И работать, много, очень много работать. Не только на себя, но и на страну.

Леонид Власюк – специалист по кризисному PR, аналитике, политическому консалтингу, Россия