Оппозиция Грузии озвучила свои требования
14:10, 13 января 2008
Мир
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Митингующие намерены препятствовать инаугурации Саакашвили
|Фото REUTERS
Кандидат на пост президента от объединенной оппозиции Леван Гачечиладзе, выступая на проходящем в Тбилиси митинге оппозиции, перечислил требования собравшихся. По его словам, главное требование - это назначение второго тура выборов президента Грузии. Кроме того, оппозиция требует возбудить уголовное дело против председателя ЦИК Грузии. Также Гачечиладзе потребовал назначения нового состава избирательной комиссии, которая пересчитает все бюллетени и будет способствовать проведению справедливого судебного процесса.
Согласно заявлению митингующих, они не допустят, чтоб страной правил нелегитимный президент, и так же сделают все, чтоб инаугурация Саакашвили не состоялась.
Газета.ру
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