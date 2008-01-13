Оппозиция Грузии озвучила свои требования

Кандидат на пост президента от объединенной оппозиции Леван Гачечиладзе, выступая на проходящем в Тбилиси митинге оппозиции, перечислил требования собравшихся. По его словам, главное требование - это назначение второго тура выборов президента Грузии. Кроме того, оппозиция требует возбудить уголовное дело против председателя ЦИК Грузии. Также Гачечиладзе потребовал назначения нового состава избирательной комиссии, которая пересчитает все бюллетени и будет способствовать проведению справедливого судебного процесса.

Согласно заявлению митингующих, они не допустят, чтоб страной правил нелегитимный президент, и так же сделают все, чтоб инаугурация Саакашвили не состоялась.

Газета.ру