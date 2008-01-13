Пожар в Санкт-Петербурге: погибли семеро иностранцев

В результате пожара на территории завода "Электропульт" в Санкт-Петербурге (Россия) утром в воскресенье погибли семь человек и еще четверо пострадали, передает Lenta.ru.

Как говорится в сообщении, пожар вспыхнул в деревянной пристройке к одному из зданий завода. По данным замначальника управления МЧС РФ Виктора БЕЛЬЦОВА, все погибшие - иностранные наемные рабочие. Страну, из которой они прибыли, представитель МЧС не уточнил. Общая площадь пожара составила несколько десятков квадратных метров, на его ликвидацию потребовалось около часа. Причины возгорания в бытовке уточняются.