ЦИК РФ решил похулиганить на выборах президента России (фото)

Центральная избирательная комиссия решила похулиганить при информировании граждан о президентских выборах, которые намечены на 2 марта. Об этом, как сообщает Лента.ру , заявил глава ведомства Владимир Чуров, представляя днем 11 января эскизы агитационной продукции.

Главной эмблемой информационной кампании ЦИКа станет стилизованная галочка в цветах российского флага, которая Чурову напомнила профиль крыла самолета, а члену ЦИКа Евгению Колюшину - логотип известного производителя спортивных товаров.

Кроме того, в качестве образца для билбордов были взяты афиши известных фильмов: "Хитмэн", "Зорро", "Чикаго". На них помещены тексты, связанные с выборами, например: "ЦИК представляет. 2 марта на всех избирательных участках страны! Выборы президента России. Лица до 18 лет не допускаются".

Эти материалы вызвали неоднозначную реакцию. "Это какой-то детский сад", - заявила лидер партии "Мира и единства" Сажи Умалатова. "Пистолеты и правда надо убрать", - согласился член ЦИК Колюшин.

Сам Чуров отметил, что в Центризбиркоме пока нет однозначного мнения о том, стоит ли использовать этот прием. "Тут мы, скорее, решили похулиганить. Отчасти, это навеяно празднованием Нового года", - сказал он.

Издание "Газета" напоминает, на прошедших в конце 2007 года выборах депутатов Госдумы пятого созыва информационная кампания Центризбиркома отличалась не меньшим разнообразием. К примеру, информационные плакаты ЦИК были выдержаны в стиле знаменитых "окон РОСТа" и в одной цветовой гамме - цветах российского флага. "Если ты не совсем уже пень, побеги дающий, - иди, возьми бюллетень, проголосуй за будущее", - гласил один из них. "Стране твоей выбор нужен - иди, голосуй, наплюй на стужу", - такой текст звучал в другом материале. Были и другие варианты: "Тещу с женой не забудь позвать вместе с тобой проголосовать", "В будущей жизни ты многим рискуешь, если проспишь и не проголосуешь".

В то же время некоторые подготовленные Центризбиркомом ролики оказались слишком экстравагантными - они были представлены журналистам, однако в эфир так и не попали. Так, ЦИК в итоге отказался от показа на телевидении ролика, снятого по мотивам кинофильма "Бриллиантовая рука". Там в известном диалоге персонажей Андрея Миронова и Анатолия Папанова герой Папанова отвечает: "На выборы в Госдуму не ходят только аристократы и дегенераты". Не увидели телезрители и другой подготовленный Центризбиркомом ролик, где разработчики агитпродукции использовали не менее известный эпизод фильма "Джентльмены удачи": "Девушка, а девушка! Вы на выборы ходили? - Да. - А я нет. - Ну и дура!"