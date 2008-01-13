Бывшим однопартийцам Хусейна разрешено вернуться в армию и на госдолжности

Иракский парламент принял в субботу 12 января Закон об ответственности и справедливости, облегчающий положение бывших членов партии "Баас", которую возглавлял Саддам Хусейн. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Закон позволяет принимать бывших рядовых баасистов на государственную и военную службу. Бывшим партийным функционерам это по-прежнему запрещено, но для них предусмотрена пенсия.

Бывшие баасисты в основном сунниты, тогда как ныне большинство ключевых постов в Ираке занимают шииты, подвергавшиеся при Саддаме преследованиям. Иракские и американские власти надеются, что с принятием этого закона противоречия между шиитской и суннитской общинами в стране несколько сгладятся.

Вскоре после свержения режима Саддама Хусейна в Ираке был принят Закон о дебаасификации, который лишал членов саддамовской партии многих гражданских прав. Многие сунниты сочли это местью со стороны шиитов.