Во Франции пропал племянник лидера КНДР - СМИ
Племянник северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Хан Соль, проходящий обучение в университете во французском городе Гавр, пропал из учебного заведения и на протяжении нескольких дней не выходит на связь со своими близкими
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.
Внук покойного лидера КНДР Ким Чен Ира, 19-летний Ким Хан Соль, родился в Пхеньяне, однако большую часть жизни прожил с семьей за границей. Среднее образование молодой человек получил в Боснии и Герцеговине, а позднее перебрался для учебы во Францию. В телевизионном интервью 2012 года молодой человек осмелился назвать своего высокопоставленного дядю «диктатором».
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Имя Ким Хан Соля пропало из списка почтовых адресатов общежития университета через два дня после того, как Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о казни Чан Сон Тхэка, который является дядей Ким Чин Ына. Родственник главы Северной Кореи был расстрелян по обвинению в попытке свержения власти. Он долгое время возглавлял «регентский совет» при молодом лидере.
Южнокорейская журналистка, прибывшая в учебное заведение к племяннику главы КНДР, не обнаружила молодого человека в его комнате. Позднее журналистка подверглась тщательной проверке документов со стороны местных полицейских.