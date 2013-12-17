Во Франции пропал племянник лидера КНДР - СМИ

13:27, 17 декабря 2013
Мир
10673 0

Племянник северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Хан Соль, проходящий обучение в университете во французском городе Гавр, пропал из учебного заведения и на протяжении нескольких дней не выходит на связь со своими близкими

Племянник Ким Чен Ына исчез

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.

Внук покойного лидера КНДР Ким Чен Ира, 19-летний Ким Хан Соль, родился в Пхеньяне, однако большую часть жизни прожил с семьей за границей. Среднее образование молодой человек получил в Боснии и Герцеговине, а позднее перебрался для учебы во Францию. В телевизионном интервью 2012 года молодой человек осмелился назвать своего высокопоставленного дядю «диктатором».

По теме: СМИ КНДР устроили крупнейшую в истории чистку онлайн-архивов после казни дяди Ким Чен Ына

Имя Ким Хан Соля пропало из списка почтовых адресатов общежития университета через два дня после того, как Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о казни Чан Сон Тхэка, который является дядей Ким Чин Ына. Родственник главы Северной Кореи был расстрелян по обвинению в попытке свержения власти. Он долгое время возглавлял «регентский совет» при молодом лидере.

Южнокорейская журналистка, прибывшая в учебное заведение к племяннику главы КНДР, не обнаружила молодого человека в его комнате. Позднее журналистка подверглась тщательной проверке документов со стороны местных полицейских.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter