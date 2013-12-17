Во Франции пропал племянник лидера КНДР - СМИ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.

Внук покойного лидера КНДР Ким Чен Ира, 19-летний Ким Хан Соль, родился в Пхеньяне, однако большую часть жизни прожил с семьей за границей. Среднее образование молодой человек получил в Боснии и Герцеговине, а позднее перебрался для учебы во Францию. В телевизионном интервью 2012 года молодой человек осмелился назвать своего высокопоставленного дядю «диктатором».

По теме: СМИ КНДР устроили крупнейшую в истории чистку онлайн-архивов после казни дяди Ким Чен Ына

Имя Ким Хан Соля пропало из списка почтовых адресатов общежития университета через два дня после того, как Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о казни Чан Сон Тхэка, который является дядей Ким Чин Ына. Родственник главы Северной Кореи был расстрелян по обвинению в попытке свержения власти. Он долгое время возглавлял «регентский совет» при молодом лидере.

Южнокорейская журналистка, прибывшая в учебное заведение к племяннику главы КНДР, не обнаружила молодого человека в его комнате. Позднее журналистка подверглась тщательной проверке документов со стороны местных полицейских.