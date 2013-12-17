СМИ КНДР устроили крупнейшую в истории чистку онлайн-архивов после казни дяди Ким Чен Ына

07:24, 17 декабря 2013
Мир
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Официальные СМИ КНДР удалили более 100 тысяч новостных статей со своих сайтов, что стало крупнейшей в истории чисткой онлайн-архивов северокорейских СМИ, пишет портал North Korea News.

По данным портала, с сайта Центрального Телеграфного Агентства Кореи (ЦТАК) удалены 35 тысяч статей на корейском языке и еще около 75 тысяч статей на иностранных языках, сообщает РИА Новости.

В архивах сайта можно найти новости, вышедшие не ранее 1 октября 2013 года, тогда как более ранние заметки, за исключением новостей о Ким Чен Ыне, стали недоступны, отмечает портал. На сайте печатного органа Трудовой партии Кореи "Нодон синмун"из архивов исчезли около 20 тысяч статей. Это позволяет говорить о скоординированной кампании северокорейских СМИ, отмечает портал.

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Сообщение о чистке архивов появилось после того, как на прошлой неделе северокорейское правительство объявило о казни дяди руководителя страны Чан Сон Тхэка за преступления перед государством. Чан Сон Тхэк возглавлял "регентский совет"при молодом правителе Ким Чен Ыне и долгое время считался вторым по могуществу человеком в стране.

Как отмечает эксперт, с которым беседовали журналисты North Korea News, удаление статей из онлайн-архивов можно объяснить несколькими факторами, в том числе и казнью дяди Ким Чен Ына. Возможно, из доменной зоны КНДР .kp удаляются все упоминания о Чан Сон Тхэке, поэтому архивы сайтов временно недоступны, отмечает эксперт. Также он считает, что удаление статей может быть связано с тем, что интернет становится более доступным в КНДР, поэтому власти пытаются усилить и без того жесткий контроль над сетью. Наконец, собеседник портала не исключил, что СМИ "переписывают историю КНДР", чтобы утвердить Ким Чен Ына как нового лидера.

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