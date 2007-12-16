Еврокомиссия должна ввести “голубые карты”

Лидеры стран - членов ЕС призвали Еврокомиссию продолжить работу по введению “голубой карты” для высококвалифицированных мигрантов и установления единых правил для получения этого документа и получения прав на легальное проживание в странах-членах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном 14 декабря заключении Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН).

В своем заключении лидеры европейских стран отметили, что всесторонняя Европейская политика миграции, которая бы дополняла политику стран-членов, остается фундаментальным приоритетом для ответа на вызовы, связанные с миграцией в эпоху глобализации.

Европейский Совет отметил, что сотрудничество с третьими странами остается жизненно необходимым для обеспечения качественного управления миграционными потоками и борьбы с нелегальной миграцией. В связи с этим лидеры европейских стран приветствуют прогресс, достигнутый в имплементации Глобального подхода к миграции в отношениях с Африкой и странами Средиземноморья и Глобального подхода к Восточным и Юго-Восточным странам-соседям и, в частности, намерения положить начало пилотным проектам по “циркулярной” миграции с Республикой островов Зеленого мыса и Молдовой.

В своем заключении европейские лидеры еще раз отметили важность взвешенной интеграционной политики для мигрантов, проживающих в странах - членах ЕС, и борьбы с нелегальной миграцией. Лидеры ЕС выразили надежду, что Совет ЕС и Европарламент до конца 2008 года найдут компромисс относительно предложений, относительно усиления санкций против работодателей в ЕС, которые используют труд нелегальных мигрантов.

Европейский Совет также приветствует заключение соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии со странами Восточных Балкан, Украиной и Молдовой и выражает убеждение в том, что упрощение визового режима должно побуждать эти страны к имплементации соответствующих реформ и усилению сотрудничества с ЕС в таких областях, как усиление верховенства права, борьба с организованной преступностью и нелегальной миграцией, усиление защищенности документов путем внедрения биометрии.

Как сообщал УНИАН, 23 октября этого года Еврокомиссия одобрила два проекта Директив Евросоюза об экономической миграции. Проект первой Директивы предусматривает допуск высококвалифицированных мигрантов в ЕС и создание европейской “голубой карты”.

Директива предусматривает, что в случае допуска высококвалифицированного выходца из третьих стран, он получает специальное разрешение на проживание и работу – “голубую карту”, которая предоставляет этому лицу серию социально-экономических прав и благоприятные условия для объединения семей. Кроме того, эта карта предусматривает упрощенный доступ к европейскому рынку.

Вторая Директива устанавливает единую аппликационную процедуру для получения разрешения на работу и вида на проживание, а также устанавливает права для легальных мигрантов из третьих стран.

Глобальный подход к миграции был принят в 2005 году для стран Африки и Средиземноморья. 16 мая Еврокомиссия предложила расширить его на Турцию, страны Западных Балкан, восточные страны, которые принимают участие в Европейской политике соседства (Украина, Молдова, Беларусь), страны Южного Кавказа (Армения, Азербайджан и Грузия) и на Российскую Федерацию. Кроме того, в будущем этот Глобальный подход может быть расширен и на страны Ближнего Востока и Азии.

Глобальный подход, в частности, предусматривает привлечение легальной временной рабочей силы.

Также 16 мая Еврокомиссия выступила с предложением усилить санкции против работодателей, которые нанимают нелегальных мигрантов. На тех работодателей, которые будут нанимать незаконных мигрантов, предлагается налагать штрафы (включая расходы за возвращение нелегальных выходцев из третьих стран в места проживания), выплату неуплаченных зарплат, налогов и выплат на социальную безопасность, а также, в отдельных случаях, применения других административных мер.

На январь 2006 года общее количество выходцев из третьих стран в ЕС составляло 18,5 млн. чел., или около 4% всего населения ЕС. Еврокомиссия планирует вовлечь в ЕС еще 20 млн. мигрантов в течение ближайших 20 лет.