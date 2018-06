Журналисты The Financial Times провели двухчасовую забастовку

Журналисты британской газеты The Financial Times провели двухчасовую забастовку.

Как сообщает Reuters, около 150 сотрудников редакции не работали с 15 до 17 часов 13 марта.

Причиной забастовки стало нежелание менеджмента компании обсуждать с журналистами планы повышения зарплат, о которых им было сообщено ранее. Компания предложила редакционным работникам повышение зарплаты на 2-2,5 процента, еще 1 процент зарплаты полагался за заслуги, плюс предусматривался бонус. Однако журналисты потребовали от менеджмента более детальной информации о принципах, по которым будут повышаться зарплаты сотрудникам. Нежелание менеджмента идти на переговоры вынудило журналистов выразить ему вотум недоверия.

Участники забастовки заявили, что прекратят работу на следующей неделе еще на три часа, если компания не согласится направить их требования на рассмотрение в ACAS, государственную организацию Великобритании, специализирующуюся на вопросах труда и занятости.

В официальном заявлении руководства The Financial Times забастовка сотрудников была названа необоснованной и неуместной, так как данная инициатива компании более выгодна, чем условия в других компаниях того же сегмента, передает Лента.ру.

The Financial Times - английская международная деловая газета, принадлежащая компании Pearson PLC, она распространяется в 24 городах мира. Как сообщает Reuters, несмотря на кризис прессы в Великобритании, The Financial Times удалось в 2011 году поднять свою прибыль на 7 процентов: она составила 672 миллиона долларов. Рост прибыли стал возможен, так как газета имеет достаточно лояльную аудиторию подписчиков. А сокращение внимания к печатной прессе она компенсировала за счет развития подписки на интернет-версию. Общее количество читателей The Financial Times - включая печатную прессу и интернет-версию - составило рекордные 600 000.