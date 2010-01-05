В Великобритании из-за снегопадов закрываются аэропорты и школы
11:13, 05 января 2010Мир
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Радуются только школьники...
В Великобритании из-за обильных снегопадов закрываются аэропорты и школы, сообщает Би-Би-Си.
Сегодня утром приостанавливали работу аэропорты Манчестера и Ливерпуля.
Кроме того, по всей стране закрываются школы, продлевая ученикам новогодние выходные.
На северо-востоке Шотландии из-за сильного снегопада закрыто несколько автомагистралей.
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