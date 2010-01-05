В Великобритании из-за снегопадов закрываются аэропорты и школы

Радуются только школьники...

В Великобритании из-за обильных снегопадов закрываются аэропорты и школы, сообщает Би-Би-Си. Сегодня утром приостанавливали работу аэропорты Манчестера и Ливерпуля. Кроме того, по всей стране закрываются школы, продлевая ученикам новогодние выходные. На северо-востоке Шотландии из-за сильного снегопада закрыто несколько автомагистралей.

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