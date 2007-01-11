ЕС: Россия потеряла статус надежного партнера

Европейский Союз планирует направить письма властям России и Беларуси относительно недопустимости прекращения снабжения энергоносителей.

Андрис Пибалгс

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС после заседания группы ЕС по вопросам снабжения нефти.

“Мы направим письма, в которых призываем эти страны к прозрачности и надежности снабжений”, - сказал комиссар.

В свою очередь председательствующий на заседании группы государственный секретарь Германии Иоахим ВЕРМЛИНГ отметил, что после последнего конфликта между Беларусью и Россией, в результате которого Россия прекратила снабжение нефти, Европа получила серьезный урок.

“Серьезный урок заключается в том, что может произойти так, что нефтепроводы будут блокированы”, - сказал он.

При этом, госсекретарь Германии отметил, что европейские чиновники обеспокоены относительно надежности снабжения всех энергетических ресурсов из России.

И.ВЕРМЛИНГ также отметил, что в результате таких действий Россия значительно потеряла свой статус надежного партнера в глазах европейцев.

Отвечая на вопрос о возможности применения других средств влияния на власть России, госсекретарь Германии отметил, что сначала необходимо дождаться ответа от Российских властей, после чего можно будет рассматривать другие средства влияния.

Как сообщал УНИАН, с января Россия ввела пошлину на снабжение нефти в размере 180,7 дол./т. В ответ Беларусь с 1 января 2007 г. ввела пошлину в размере 45 дол./т на транспортировку российской нефти по территории страны. До 1 января снабжение нефти из России в Беларусь было освобождено от экспортных сборов.

Однако Москва отказалась платить пошлину. Позже российская компания "Транснефть" заявила, что Минск начал несанкционированный отбор нефти с трубопровода "Дружба". В результате 8 января "Транснефть" остановила прокачку на этом направлении, что вызвало перебои со снабжением топлива в страны Европы.

10 января Президенты Беларуси и России Александр ЛУКАШЕНКО и Владимир ПУТИН в телефонном разговоре обсудили вопрос снабжения нефти в страны Европы. Главы государств поручили премьер-министрам Беларуси и России на протяжении двух дней выработать конкретные предложения для разрешения всех проблемных вопросов и внести их на рассмотрение глав государств до пятницы, 12 января.

Снабжение нефти было возобновлено 11 января.

Сегодня утром в Москве в Министерстве экономического развития и торговли России возобновились белорусско-российские переговоры о снабжении нефти и отмены взаимных торговых ограничений.