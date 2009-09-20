В центральной Италии произошло землетрясение
10:40, 20 сентября 2009Мир
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Возникла паника
В центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Как передает радио “Свобода”, по предварительным данным, жертв и разрушений нет, однако в городе Мачерата - центре региона Марке, где был расположен эпицентр - возникла паника.
Как сообщалось, в апреле в соседнем регионе Абруццо жертвами землетрясения стали около 300 человек, десятки тысяч людей остались без крова.
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