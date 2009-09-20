В центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Как передает радио “Свобода”, по предварительным данным, жертв и разрушений нет, однако в городе Мачерата - центре региона Марке, где был расположен эпицентр - возникла паника.

Как сообщалось, в апреле в соседнем регионе Абруццо жертвами землетрясения стали около 300 человек, десятки тысяч людей остались без крова.