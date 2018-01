Победитель "Евровидения" решил вновь покорять конкурс спустя 9 лет

Победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак решил снова попробовать свои силы на конкурсе. Музыкант уже написал песню для своего выступления и собирается представить ее в Португалии.

Соответствующее заявление в понедельник, 15 января, Александр Рыбак сделал на пресс-конференции в Норвегии и опубликовал радостное для своих фанатов известие на странице в Facebook.

На "Евровидении-2018" Рыбак планирует вновь представить Норвегию с песней "That's How You Write А Song" ("Вот как надо писать песни").

Музыкант уже представил не только новую песню, но и клип.

Напомним, что в 2009 году Александ Рыбак одержал победу на "Евровидении" с композицией "Fairytale".

Как сообщал УНИАН, украинский певец Никита Алексеев (Alekseev), который отказался участвовать в Нацотборе и объявил о своем намерении принять участие в Евровидении-2018 от Беларуси, представил песню, с которой намерен выступить на международном песенном конкурсе.