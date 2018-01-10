Евровидение-2018: украинский певец представил песню, с которой выступит от другой страны (видео)

Украинский певец Никита Алексеев (Alekseev), который отказался участвовать в Нацотборе и объявил о своем намерении принять участие в Евровидении-2018 от Беларуси, представил песню, с которой намерен выступить на международном песенном конкурсе.

Соответствующее видео с синглом опубликовано на официальном YouTube-канале поп-исполнителя. Композицию "Forever" Алексеев презентует уже на первом этапе белорусского отбора в Минске.

Авторами музыки и слов песни стали Кирилл Павлов и Евгений Матюшенко. Представит ли Алексеев Беларусь на Евровидении 2018, решится 11 января на отборе в Минске. Ранее сообщалось, что украинский певец подал заявку на участие в конкурсе от другой страны.