Евровидение-2018: украинский певец представил песню, с которой выступит от другой страны (видео)
17:34, 10 января 2018Общество
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Alekseev презентовал английскую версию своего нового трека, с которой выступит в отборочном конкурсе Евровидения-2018.
Алекссев выступит с песней Forever / скриншот
Украинский певец Никита Алексеев (Alekseev), который отказался участвовать в Нацотборе и объявил о своем намерении принять участие в Евровидении-2018 от Беларуси, представил песню, с которой намерен выступить на международном песенном конкурсе.
Соответствующее видео с синглом опубликовано на официальном YouTube-канале поп-исполнителя. Композицию "Forever" Алексеев презентует уже на первом этапе белорусского отбора в Минске.
Авторами музыки и слов песни стали Кирилл Павлов и Евгений Матюшенко. Представит ли Алексеев Беларусь на Евровидении 2018, решится 11 января на отборе в Минске. Ранее сообщалось, что украинский певец подал заявку на участие в конкурсе от другой страны.
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