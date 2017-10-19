Правительство Испании 21 октября приостановит автономию Каталонии

Испанские власти в субботу начнут процедуру приостановки самоуправления Каталонии и введения прямого правления из Мадрида, после того как лидер региона пригрозил провести через местный парламент вопрос о независимости. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Пресс-служба премьер-министра Мариано Рахоя сообщила в четверг утром, что кабинет министров на экстренном заседании запустит в действие статью 155 конституции, которая позволит ввести в Каталонии прямое правление.

Это стало ответом на появившееся за несколько минут до этого сообщение о том, что лидер Каталонии Карлес Пучдемон в письме Мариано Рахою пригрозил, что региональный парламент может официально проголосовать по вопросу о независимости, если власти в Мадриде не сядут за стол переговоров с властями Каталонии и будут продолжать "репрессии".

Глава Каталонии Карлес Пучдемон в ответ заявил, что если статья будет задействована, то регион однозначно объявит о независимости.

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Как сообщал УНИАН, 10 октября в парламенте Каталонии была принята декларация о независимости региона от Испании, однако вступление в силу этого документа было отложено. Это произошло после неоднозначного референдума в Каталонии, в котором, по данным региональных властей, приняли участие 42,3 процента избирателей. Глава правительства Испании Рахой после этого референдума заявил, что в Каталонии «состоялся не референдум, а инсценировка». Голосование также было отмечено столкновениями граждан и полиции.