Каталония провозгласит независимость, если ее лишат автономии

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон объявит об окончательной независимости Каталонии, если Мадрид отклонит предложение диалога и применит статью 155 Конституции, ограничивающую самоуправление региона, говорится в письме главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, которое он сегодня пришлет в ответ на ультиматум Мадрида. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Накануне вечером Пучдемон подтвердил это намерение и во время встречи с членами своей партии.

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Письмо значительно короче чем то, что Пучдемон написал Рахою в понедельник. В нем глава каталонского правительства вновь будет настаивать на диалоге и переговорах и сожалеет о репрессииях со стороны Мадрида, которые в последние дни материализовались в аресты двух влиятельных общественных лидеров.

Пучдемон твердо защищал перед своими однопартийцами путь в пользу диалога, но с той же решимостью гарантировал отозвать приостановление декларации независимости, если ответ Рахоя будет отрицательным.

Как сообщал УНИАН, Испания готовится к введению прямого управления Каталонией и приостановлению ее автономии. В связи с позицией кабинета министров относительно Каталонии, она может перейти под прямое управление из Мадрида в случае, если местное правительство не прояснит до 19 октября позицию относительно "декларации независимости".

10 октября в парламенте Каталонии была принята декларация о независимости региона от Испании, однако вступление в силу этого документа было отложено. Это произошло после неоднозначного референдума в Каталонии, в котором, по данным региональных властей, приняли участие 42,3 процента избирателей. Глава правительства Испании Рахой после этого референдума заявил, что в Каталонии «состоялся не референдум, а инсценировка». Голосование также было отмечено столкновениями граждан и полиции.