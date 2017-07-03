"Праздник в стиле "Оскар": Лобода и Леди Гага спели на свадьбе детей российских олигархов (фото, видео)
По подсчетам журналистов, на свадебную церемонию было потрачено более $10 млн (одно только цветочное оформление обошлось в $1,5 млн).
В роскошном зале Dolby Theatre в Лос-Анджелесе состоялась свадьба детей российских олигархов – Лолиты (дочь Эльдара Османова) и Гаспара (сын Альберта Авдоляна).
Вместо традиционных приглашений влюблённые прислали гостям черные чемоданчики с видеообращением, статуэткой «Оскар», набором игральных фишек, ручкой и золотой пластинкой с именами будущих молодоженов, пишет peopletalk.ru.
В роскошном зале Dolby Theatre в Лос-Анджелесе состоялась свадьба детей российских олигархов – Лолиты (дочь Эльдара Османова) и Гаспара (сын Альберта Авдоляна).
Ведущих праздника Андрея Малахова и Ксению Собчак, доставили в Лос-Анджелес частным самолетом. Гостей развлекали Леди Гага, Джейсон Деруло, Светлана Лобода, Николай Басков, Стас Михайлов и многие другие звезды. Также организаторы свадьбы привезли оркестр и балерин.
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По подсчетам журналистов, на свадебную церемонию было потрачено более $10 млн (одно только цветочное оформление обошлось в $1,5 млн).
Молодожены были похожи на настоящих принца и принцессу. Для роскошной церемонии Лолита выбрала по-настоящему сказочное платье – девушка шла к алтарю в расшитом платье цвета шампань, а шлейф занял почти весь проход.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее на берегу Днепра сыграла свадьбу Тоня Матвиенко.
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