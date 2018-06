"Праздник в стиле "Оскар": Лобода и Леди Гага спели на свадьбе детей российских олигархов (фото, видео)

#GasparLola #wedding #weddings #weddingday #weddingdress #weddingphotography #instagramanet #weddingphotographer #weddingparty #weddingcake #bride #bridesmaids #eliesab #brides #happy #happyday #bestday #bestoftheday #balenciaga #love #forever #family #jacykay #together #ceremony #zuhairmurad #marriage #instawedding

A post shared by @vogue._.style on Jul 2, 2017 at 3:27am PDT