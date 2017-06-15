"Ведущий церемонии Олег Винник и красоты Днепра": Тоня Матвиенко вышла замуж (фото, видео)

Известная украинская пара Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян гуляют свою свадьбу.

Как передает ТСН, на празднике молодых присутствовали около 60 гостей – только ближайшие друзья и родственники.

Поздравить Тоню и Арсена пришли лидер "Тартака" Александр Положинский и певец Александр Пономарев.

Для важного дня артистка выбрала традиционное белое платье со шлейфом.

Невесту повел к алтарю отец – известный художник Петр Иванович Гончар.

Свадьба проходит на берегу Днепра. Ведущим церемонии выступил Олег Винник.

Конечно, на празднике дочери присутствуют и родители Тони Матвиенко Нина Митрофановна и Петр Иванович. По словам родителей невесты, они специально в Запорожье для праздника дочери заказывали рушныки и иконы, которые служат оберегом.

Напомним, полтора года назад Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян стали родителями – у них родилась дочь Нина. У певца есть сыновья от предыдущего брака – Владислав и Артем, а Тоня также воспитывает дочь Ульяну.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Трамп неожиданно нагрянул на свадьбу в своем гольф-клубе и пофотографировался с молодоженами .