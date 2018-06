В Сомали совершил аварийную посадку самолет ООН – СМИ

Самолет Всемирной продовольственной программы ООН совершил аварийную посадку на юге Сомали.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

По словам представителя ООН, инцидент с самолетом для чартерных перевозок произошел сегодня в провинции Гедо.

Читайте такжеВ Новой Зеландии пассажиры успели выпрыгнуть из падающего самолета

На борту находились четыре человека. В результате аварийной посадки они серьезно не пострадали.

The UN plane made an emergency landing in Somalia https://t.co/LUDbaFjhnwpic.twitter.com/mmUf9zxNkL#news#Russia