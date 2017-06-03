В Сомали совершил аварийную посадку самолет ООН – СМИ

19:03, 03 июня 2017
Мир
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На борту находились четыре человека.

фото twitter @Rus_Eng_News Follow

Самолет Всемирной продовольственной программы ООН совершил аварийную посадку на юге Сомали.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

По словам представителя ООН, инцидент с самолетом для чартерных перевозок произошел сегодня в провинции Гедо.

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На борту находились четыре человека. В результате аварийной посадки они серьезно не пострадали.

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Теги: #самолет ООН#аварийная посадка самолета ООН