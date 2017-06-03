В Сомали совершил аварийную посадку самолет ООН – СМИ
19:03, 03 июня 2017Мир
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На борту находились четыре человека.
В Сомали совершил аварийную посадку самолет ООН / фото twitter @Rus_Eng_News Follow
Самолет Всемирной продовольственной программы ООН совершил аварийную посадку на юге Сомали.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
По словам представителя ООН, инцидент с самолетом для чартерных перевозок произошел сегодня в провинции Гедо.
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На борту находились четыре человека. В результате аварийной посадки они серьезно не пострадали.
The UN plane made an emergency landing in Somalia https://t.co/LUDbaFjhnwpic.twitter.com/mmUf9zxNkL#news#Russia— Rus to En Fr Es News (@Rus_Eng_News) June 3, 2017
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