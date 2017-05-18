ДТП в Нью-Йорке на Таймс-сквер: погиб один человек, полиция отрицает версию теракта

20:09, 18 мая 2017
Мир
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Сотни тысяч людей, многие из них туристы со всего мира, ежедневно проходят через шумный торговый район, в сердце района Бродвей.

ДТП на Таймс-сквер / REUTERS

Автомобиль, который на высокой скорости врезался в пешеходов на тротуаре Таймс-Сквер в Нью-Йорке, убил одного человека и ранил по меньшей мере 12 человек.

Об этом сообщает Reuters.

В полиции заявили, что инцидент не связан с актом терроризма.

По словам свидетеля Reuters, один человек был покрыт окровавленным одеялом после столкновения, которое произошло около полудня по местному времени (18:00 по Киеву) в туристическом месте в центре Манхэттена.

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Сотни тысяч людей, многие из них туристы со всего мира, ежедневно проходят через шумный торговый район, в сердце района Бродвей, отмечает агентсво.

Согласно сообщению телеканала CBS в Twitter, за рулем был 36-летний мужчина из Бронкса, которого арестовали.

Как сообщал УНИАН, в Нью-Йорке легковой автомобиль врезался в прохожих на тротуаре на Таймс-сквер. Один из пострадавших рассказал, что водитель автомобиля действовал намеренно. Машина ехала по встречной полосе.

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Теги: #Нью-Йорк#ДТП на Таймс-сквер