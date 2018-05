ДТП в Нью-Йорке на Таймс-сквер: погиб один человек, полиция отрицает версию теракта

Автомобиль, который на высокой скорости врезался в пешеходов на тротуаре Таймс-Сквер в Нью-Йорке, убил одного человека и ранил по меньшей мере 12 человек.

Об этом сообщает Reuters.

В полиции заявили, что инцидент не связан с актом терроризма.

По словам свидетеля Reuters, один человек был покрыт окровавленным одеялом после столкновения, которое произошло около полудня по местному времени (18:00 по Киеву) в туристическом месте в центре Манхэттена.

Читайте такжеВ Нью-Йорке машина въехала в прохожих, есть жертва (фоторепортаж)

Сотни тысяч людей, многие из них туристы со всего мира, ежедневно проходят через шумный торговый район, в сердце района Бродвей, отмечает агентсво.

Согласно сообщению телеканала CBS в Twitter, за рулем был 36-летний мужчина из Бронкса, которого арестовали.

LIVE @CBSNewYork car plows into pedestrians. 36 yr old man from Bronx in custody. NYPD says not terror related pic.twitter.com/n5Zdy2dqCh