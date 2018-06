Первый пассажирский самолет китайского производства поднялся в небо (фото)

В пятницу, 5 мая, первый пассажирский авиалайнер китайского производства COMAC C919 совершил испытательный полет, вылетев из международного аэропорта Пудун в Шанхае. Об этом сообщают СМИ.

Отмечается, что до запуска C919 в рейсы могут понадобиться месяцы или даже годы дополнительных проверок и сертификаций. Когда в 2010 году Китай подписал контракт на закупку этих самолетов, предполагалось, что они начнут перевозить пассажиров уже в 2016 году.

Watch the exciting moment of taking off of china's first domestically made #aircraft C919. #MadeByChinapic.twitter.com/i0oNKWbhDw