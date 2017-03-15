В Нидерландах проходят парламентские выборы, на кону - выход из ЕС

В Нидерландах 15 марта пройдут выборы в парламент. За 150 мест в парламенте борются 28 партий, однако главная борьба развернется между двумя партиями. Основные претенденты на победу - праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию" действующего премьер-министра Марка Рютте и крайне правая "Партия свободы" Герта Вилдерса, выступающая против иммиграции и ислама, сообщает Русская служба Би-би-си.

Рютте говорил, что выборы - это возможность для избирателей "победить дурной вид популизма". Вилдерс намерен вывести Нидерланды из состава Европейского союза, закрыть все мечети и запретить коран.

Как отмечает Европейская правда, во время последних дебатов, Вилдерс заявил, что выход Нидерландов из Евросоюза будет "лучшим, что может с нами произойти". Рютте на это ответил, что "Nexit" обойдется потерей 1,5 миллиона рабочих мест и создаст "хаос".

Рютте исключил возможность коалиции с право-популистской "Партией свободы" Вилдерса. По его словам, имиджу Нидерландов в мире может быть нанесен большой вред, если ультраправые выигрывают выборы.

Большинство избирательных участков открылись в 7:30 по местному времени и будут работать до 21:00. Из-за пятичасовой разницы во времени исключение составят участки на трех островах Карибского моря - Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба, которые являются особыми общинами Нидерландов.

Последние соцопросы свидетельствуют, что консервативная и националистическая партии Нидерландов могут получить дополнительные пять мест в парламенте на следующих парламентских выборах на фоне дипломатического скандала с Турцией.

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Отношения между Анкарой и Амстердамом резко ухудшились после того как власти Нидерландов не разрешили двум турецким министрам встретиться с проживающими в Роттердаме согражданами.

Турецкие политики собирались убедить проживающих в Нидерландах турецких граждан поддержать на предстоящем в апреле референдуме изменения в конституцию страны, значительно расширяющие полномочия президента.

14 марта Турция объявила о приостановке дипломатических контактов с Нидерландами.