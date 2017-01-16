В Мексике произошла стрельба во время музыкального фестиваля в ночном клубе, 5 человек погибли (видео)

15:35, 16 января 2017
Мир
705

Позже стрельба произошла в другом клубе, который также проводил вечеринку в рамках фестиваля.

Среди погибших есть один из охранников / twitter.com/Mixmag

В Мексике во время одного из крупнейших музыкальных фестивалей в ночном клубе Голубой Попугай (Blue Parrot) в Плая-дель-Кармен. Об этом сообщает Spin1038.

Отмечается, что это произошло в последнюю ночь фестиваля BMP. Среди погибших есть и один из охранников. В результате стрельбы ранения получили 9 человек.

Читайте такжеСтрельба в ресторане в Стамбуле: двое раненых

О стрельбе также на своей странице в Twitter сообщил известный DJ Jackmaster.

Кроме того, еще одна стрельба произошла в другом клубе, где проходила вечеринка в рамках фестиваля.

На сайте фестиваля сообщается, что стрельбы в клубах могут быть связаны с картельными разборками.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погибшие#стрельба#Мексика