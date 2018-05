В Мексике произошла стрельба во время музыкального фестиваля в ночном клубе, 5 человек погибли (видео)

В Мексике во время одного из крупнейших музыкальных фестивалей в ночном клубе Голубой Попугай (Blue Parrot) в Плая-дель-Кармен. Об этом сообщает Spin1038.

Отмечается, что это произошло в последнюю ночь фестиваля BMP. Среди погибших есть и один из охранников. В результате стрельбы ранения получили 9 человек.

О стрельбе также на своей странице в Twitter сообщил известный DJ Jackmaster.

Someone has come into the club in Playa Del Carmen and opened fire. 4-5 dead and many wounded. Stay in ur fuckin hotel if you're here at BPM