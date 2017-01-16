В Мексике произошла стрельба во время музыкального фестиваля в ночном клубе, 5 человек погибли (видео)
Позже стрельба произошла в другом клубе, который также проводил вечеринку в рамках фестиваля.
В Мексике во время одного из крупнейших музыкальных фестивалей в ночном клубе Голубой Попугай (Blue Parrot) в Плая-дель-Кармен. Об этом сообщает Spin1038.
Отмечается, что это произошло в последнюю ночь фестиваля BMP. Среди погибших есть и один из охранников. В результате стрельбы ранения получили 9 человек.
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О стрельбе также на своей странице в Twitter сообщил известный DJ Jackmaster.
Someone has come into the club in Playa Del Carmen and opened fire. 4-5 dead and many wounded. Stay in ur fuckin hotel if you're here at BPM— JACKMASTER (@jackmaster) 16 января 2017 г.
Кроме того, еще одна стрельба произошла в другом клубе, где проходила вечеринка в рамках фестиваля.
Momentos exactos del pánico en #BPMFestival por balacera en #BlueParrotpic.twitter.com/OqvnYdaq62— Ξ.M.Λ.C. Ü (@EMACUTV) 16 января 2017 г.
На сайте фестиваля сообщается, что стрельбы в клубах могут быть связаны с картельными разборками.