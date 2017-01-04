В Стамбуле задержали пятерых подозреваемых в подготовке теракта в ночном клубе

Как сообщает AP со ссылкой на местные СМИ, все подозреваемые, по предварительным данным, являются членами террористической организации "Исламское государство".

Операция была проведена в Эгейском порту города Измир и продолжается до сих пор.

Читайте такжеВ Турции установили личность террориста, который устроил кровавую стрельбу в ночном клубе Стамбула

Как сообщал УНИАН, в Стамбуле в новогоднюю ночь в результате стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Ранены 69 человек, украинских граждан среди них нет.

Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей. На момент атаки в нем находились более 500 человек.

Совет Безопасности ООН осудил террористическую атаку в ночном клубе в Стамбуле.