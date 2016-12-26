В Минобороны РФ не располагают информацией о проверке топлива упавшего Ту-154

«Пока такой информации нет», - сообщили РБК в управлении пресс-службы и информации Минобороны.

О проведении анализа топлива, которым заправляли Ту-154, ранее сообщала радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в аэропорту Сочи. В результате исследования подтвердилась его пригодность, отмечает радиостанция.

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Ранее источник СМИ в экстренных службах назвал возможную заправку самолета Минобороны некачественным топливом одной из версий причин авиакатастрофы.

В качестве других версий рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилота, сообщал глава Минтранса Максим Соколов.

Как сообщал УНИАН, самолет российского Минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человек, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил.