На дне Черного моря найдены обломки российского Ту-154

Об этом сообщили источники в экстренных службах, передает ТАСС.

"Группа водолазов МЧС обнаружила обломки на дне Черного моря в миле от берега на полосе в 400 метров на глубине 25 метров", - сказал источник.

По его словам, часть фрагментов уже поднята на поверхность.

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Как сообщал УНИАН, самолет российского Минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты летели в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил.

На данный момент обнаружены тела 12 погибших. По факту аварии самолета возбуждено уголовное дело.