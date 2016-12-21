Перед выборами Обама по экстренной линии предупредил Путина о последствиях хакерских атак - СМИ

По этим данным, Обама напомнил Путину, что "международное право, включая законы, касающиеся вооруженных конфликтов, распространяется и на действия в киберпространстве", и Вашингтон "будет оценивать действия Москвы, исходя из данных стандартов", сообщает NBC News.

Как отметил представитель администрации Обамы, россияне учли это предупреждение, судя по тому, что в день выборов атак не было.

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Так называемая система "Красный телефон" используется для связи в моменты кризиса, такие, как террористическая атака 11 сентября 2001 года или начало операции США в Ираке. Экстренная линия связи не представляет собой телефон буквально - более 50 лет назад это был телетайп, затем - факс, затем его заменила электронная почта. Канал предусматривает возможность решения вопросов о ядерной безопасности. В 2013 году был добавлен канал, предназначенный для отправки сообщений о кибербезопасности, отмечает NBC News.

Как сообщал УНИАН, глава СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия пытается дестабилизировать финансово-банковский сектор Украины путем кибератак.