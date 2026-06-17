Дата 17 июня считается несчастливой в народных верованиях.

Семнадцатый день июня в давние времена считался опасным и неблагоприятным. Чтобы не навлечь на себя неприятности, стоит ознакомиться с тем, какой народный праздник сегодня в Украине был у наших предков. Ещё у этой даты есть церковные и международные торжества, о которых тоже не стоит забывать.

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Какой сегодня праздник в мире

Международные экологические организации установили на сегодняшнее число День борьбы с опустыниванием и засухой. Его цель - остановить рост пустынь на нашей планете и призвать человечество беречь земельные ресурсы.

Среди других всемирных торжеств особенно интересны такие праздники сегодня - День штруделя с яблоками, День крокодилов, День мусорщиков, День испанских тапас и День каратэ.

Какой сегодня праздник в Украине

Для нашей страны сегодняшний день будет обычной средой. В перечне официальных праздничных дат нет данных о том, чтобы у украинцев наступал какой-либо праздник 17 июня. Зато есть немало любопытных давних обычаев.

Какой сегодня праздник у православных

Верующие, которые придерживаются нового стиля в православии, 17 июня вспоминают Перских мучеников Савела, Исмаила и Мануила, что покровительствуют семьям. У них просят заладить конфликты и улучшить взаимопонимание между родными.

В староцерковном календаре сегодня праздник святителя Митрофана Константинопольского. Ему молятся о помощи в трудностях и об исполнении просьб.

Какой сегодня праздник в народе

Различные атмосферные явления и поведение животных позволяли давним людям предсказать погоду. Вот что говорят приметы сегодняшней даты:

если ночью вокруг луны видны круги, то скоро подует сильный ветер;

звезды мерцают красным светом - к дождю;

если слышно пение иволги, то скоро потеплеет;

вечерняя радуга предвещает жаркий август.

Наши предки считали дату 17 июня опасной и несчастливой, поскольку происходит разгул нечисти. Люди старались без большой необходимости не выходить из дома и не планировать никаких важных дел. Верили, что эту дату по возможности лучше провести вместе с родными за совместными занятиями. Для тех, кто хочет оздоровиться и укрепить иммунитет, есть простой обряд - нужно подстричь кончики волос.

Что нельзя делать сегодня

Поскольку в народных верованиях дата считается неблагоприятной, стоит соблюдать повышенную осторожность и избегать любого риска. Не подходит праздник сегодня для таких ответственных дел, как трудоустройство, переезд или свадьба. Нежелательно одалживать деньги, загадывать желания и давать обещания, поскольку задуманное вряд ли сбудется. Если приснился кошмар, никому его не рассказывайте - это несчастливая примета.

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