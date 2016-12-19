В 2016 году при исполнении профессиональных обязанностей погибли 48 журналистов

Отмечается, что с 1 января до 15 декабря 2016 года-за профессиональной деятельности погибли по меньшей мере 48 журналистов – по сравнению с 72 в предыдущем году, передает Радио Свобода.

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В докладе от 19 декабря также говорится, что наиболее опасной в этом году стала профессия военного фотографа и корреспондента. Работа журналистов под огнем находится среди самых опасных с 2013 года, на что, в частности, влияет и ситуация с длительными конфликтами на Ближнем Востоке.

По данным Комитета защиты журналистов, в настоящее время продолжается расследование гибели по меньшей мере 27 журналистов во всем мире в течение 2016 года, чтобы определить, были ли эти смерти связаны с профессиональной деятельностью.

Наиболее опасной страной для работы журналистов в этом году признана Сирия, где за год погибли 14 медийщиков и в целом 104 – за последних 5 лет.

Среди ответственных за убийство журналистов чаще всего указывались боевики-исламисты.