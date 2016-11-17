Евросоюзу грозит развал – премьер Франции

Европейскому Союзу грозит распад, если Франция и Германия не усилят работу в отдельных направлениях. Об этом сегодня заявил премьер-министр Франции Манюель Вальс во время выступления в Берлине, пишет Reuters.

"Европа находится в опасности развала и может потерпеть неудачу", - сказал он, добавив, что "Таким образом, Германия и Франция имеют огромную ответственность."

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По его словам, чтоб избежать такого сценария, Франции и Германии частности необходимо больше работать, чтобы стимулировать рост и занятость, а также прислушиваться к озабоченности граждан.

Напомним, Европейский Союз на уровне Комитета постоянных представителей стран-членов (Coreper) 17 ноября рассмотрит вопрос предоставления Украине безвизового режима.

Этот вопрос стоит на повестке дня. Ожидается, что в случае принятия положительного решения, как это было для Грузии, будет согласованная позиция ЕС для проведения межинституциональных переговоров.