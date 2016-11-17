В Совете ЕС сегодня рассмотрят безвизовый режим для Украины

Этот вопрос стоит на повестке дня. Ожидается, что в случае принятия положительного решения, как это было для Грузии, будет согласованная позиция ЕС для проведения межинституциональных переговоров.

"5 октября Комитет постоянных представителей согласовал от имени Совета позицию на переговорах по визовой либерализации для Грузии. Комитет подтвердил предложение комиссии предоставить безвизовый въезд для граждан ЕС во время поездок на территорию Грузии и для граждан этой страны во время поездок в ЕС на срок пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода", – говорится в документе, принятом в отношении Грузии.

Вместе с тем, Совет ЕС высказался за то, чтобы вступление в силу либерализации визового режима для Грузии произошло одновременно с тем, как начнет действовать новый "механизм временного приостановления".

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"На основе этого мандата словацкое председательство начнет переговоры с Европейским парламентом", – говорилось в решении.

Ожидается, что и в случае с Украиной ситуация будет аналогичной – безвизовый режим вступит в силу исключительно после того, как начнет действовать новый механизм временной приостановки Шенгена с третьими странами.

В случае, если такое решение будет принято в четверг, 17 ноября, должны пройти междуинституционные переговоры между Советом, Европарламентом с участием резидентства (то есть представителей Европейского совета, Европейского парламента и председательствующей страны – Словакии), после чего соответствующее решение еще должно быть утверждено на пленарном заседании Европейского парламента и на заседании Совета ЕС.

Напомним, 16 ноября журналист Рикард Йозвяк сообщал, что в четверг послы Евросоюза могут дать "зеленый свет" переговорам Совета ЕС и Европарламента о либерализации визового режима с Украиной.