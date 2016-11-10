Евросоюз может пересмотреть статус Турции как страны-кандидата на членство

Об этом заявил еврокомиссар по политике добрососедства и переговоров о расширении ЕС Иоганнес Ганн, передает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

Еврокомиссар выразил опасения, что Турция становится все более авторитарной страной, что ставит под угрозу ее будущее членство в ЕС. "Она точно движется не в европейском направлении. Ее статус кандидата может оказаться под вопросом", - заявил Ганн.

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По его словам, в последнее время турецкие власти нарушают права человека, ущемляют свободу слова, производят массовые чистки судей, учителей и военных, жертвами которых стало более 100 тыс. человек.

"Турция является кандидатом в члены ЕС, поэтому они должны принять более высокие стандарты гражданских свобод, которых придерживаемся мы. Если они не хотят принимать их, то должны быть готовы столкнуться с последствиями", - заявил еврокомиссар.

Еврокомиссия вчера опубликовала годовой отчет работы Турции по присоединению к ЕС, в котором действия Анкары подверглись резкой критике.