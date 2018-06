The New York Times отвергла обвинения Трампа в клевете после публикации о его домогательствах к двум женщинам

Американская газета The New York Times заявила в четверг, что отвергает претензии кандидата в президенты США Дональда Трампа в клевете и не будет опровергать свой материал, в котором две женщины рассказали о домогательствах к ним со стороны Трампа. Об этом в письме адвокату Трампа заявил вице-президент и заместитель главного юриста NYT Дэвид Мак Кроу, передает РБК со ссылкой на Reuters.​

«Ничто в нашей статье не имело ни малейшего влияния на репутацию, которую господин Трамп своими словами и действиями сам себе создал», — написал Мак Кроу.

Он добавил, что если Трамп продолжит настаивать на том, что статья была клеветнической, то газета будет «приветствовать возможность через суд его переубедить».

Сам Трамп продолжает настаивать на свой невиновности. Выступая в четверг на предвыборном митинге во Флориде, он назвал претензии к нему «нелепыми и смешными» и пообещал предоставить доказательства.

«У нас есть веские доказательства, чтобы оспорить эту ложь, и они будут опубликованы соответствующим образом в надлежащее время, очень скоро», — заявил политик. ​

Ранее на статью NYT ответили в штабе Трампа. Там назвали ее вымыслом, и предостерегли газету о том, что выпуская «такую абсолютную ложь» можно совершить «политическое убийство».

Статья под названием «Две женщины рассказали о непристойных прикосновениях Трампа» (Two Women Say Donald Trump Touched Them Inappropriately) была опубликована 12 октября. В ней ныне 74-летняя Джессика Лидс из Манхэттена, рассказала, что когда ей было 38 лет, она сидела рядом с Трампом в салоне самолета, и во время полета политик якобы поднял подлокотник и начал к ней прикасаться.

Другая собеседница газеты — Рэйчел Крукс — рассказала, что в 2005 году, когда ей было 22 года, она работала секретарем на ресепш компании Bayrock Group​, офис которой находился в принадлежащем Трампу небоскребе Трамп-тауэр на Манхэттене. Однажды Трамп насильно поцеловал девушку у дверей лифта, заявила она NYT.

Ранее газета The Washington Post опубликовала видеоролик 2005 года, в котором Трамп рассказывает историю соблазнения замужней женщины. Тогда кандидат в президенты США отметил, что часто пытается поцеловать красивых женщин и, что «когда ты звезда, они позволяют сделать это».

Позже телекомпания CNN обнародовала еще 18 фрагментов из различных интервью, в которых Трамп говорит о женщинах «грубо и унизительно». Белый дом назвал слова республиканца о женщинах «сексуальным насилием», однако сам Трамп к тому моменту уже признался, что сказал «глупые вещи» и принес извинения за подобные высказывания.