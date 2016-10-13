В СМИ появились новые свидетельства женщин о домогательствах Трампа

Последний из обнародованных ныне инцидентов произошел в 2005 году с журналисткой журнала People Наташей Стойнофф.

Она рассказывает, что приехала в поместье Трампа и его на тот момент беременной жены Мелании, чтобы взять у них интервью по случаю первой годовщины свадьбы. Журналистка утверждает, что Трамп повел ее на «экскурсию» по дому и пообещал показать какую-то особенную комнату.

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Когда девушка туда вошла, нынешний кандидат в президенты захлопнул дверь, прижал ее к стене и «засунул свой язык ей в горло». Вырваться Стойнофф смогла, когда пришел дворецкий.

Еще один случай, описанный в The Palm Beach Post произошел в 2003 году с жительницей Флориды Минди Макгиллирей. Тогда она помогала снимать концерт Рэя Чарльза местному фотографу Кену Давидоффу.

По словам Минди, Трамп схватил ее за ягодицу. Это подтвердил и Давидофф, который был с ней в тот вечер. Фотограф рассказал, что отчетливо помнит, как Минди оттянула его в сторону и сказала: «Дональд схватил меня за зад!».

Тогда девушка решила не сообщать о произошедшем властям, но передумала после недавно обнародованных заявлений Трампа.

Ранее о двух случаях сексуальных домогательств Дональда Трампа узнала The New York Times.

Как пишет «Медуза», один из этих эпизодов относится к 2005 году. Тогда бывшая сотрудница девелоперской компании Bayrock Group по фамилии Крукс встретилась с Трампом в принадлежащем ему здании Trump Tower на Манхэттене в деловой обстановке.

Ее компания вела бизнес с Трампом, поэтому девушка, которой тогда было 22 года, представилась перед предпринимателем, они пожали руки. Трамп не стал отпускать ее руки и поцеловал девушку в губы. По ее словам, Трамп воспринял это как само собой разумеющееся.

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Наиболее давний из известных сейчас случаев произошел более 30 лет назад с предпринимательницей Джессикой Лидс, которой сейчас 74 года. Она подверглась домогательствам со стороны Трампа, когда летела в Нью-Йорк в первом классе. По словам Лидс, до этого инцидента с Трампом она никогда не встречалась. Билет в первый класс она не покупала — женщине предложили пересесть после посадки в самолет, потому что в кабине повышенного уровня комфортности было свободное место.

По словам женщины, примерно через 45 минут после взлета Трамп стал хватать ее за грудь и пытаться залезть ей рукой под юбку. Перед этим он представился и поинтересовался замужем ли Лидс. Она ответила, что разведена.

«Он был как осьминог. Его руки были повсюду», — рассказала Лидс журналистам. После того, как Трамп начал к ней приставать, женщина убежала в хвост самолета. В правоохранительные органы она не обращалась.

В штабе Трампа эти истории называют «выдумкой».

Напомним, ранее газета The Washington Post опубликовала видеоролик, на котором кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказывал о своих приставаниях к замужней женщине.

Трамп также рассказал, что его «автоматически привлекают красивые» женщины и он часто пытается поцеловать их. «Я просто начинаю целовать их. Я даже не жду. И когда ты звезда, они позволяют сделать это. Вы можете делать все», — заявил кандидат в президенты США.