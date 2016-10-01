Это не холодная война, но Путин получает удовольствие от своей подрывной деятельности - The New York Times

Об этом пишет Дэвид Сейнджер в статье "Это не холодная война, но Владимир Путин получает удовольствие от своей подрывной деятельности", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Поведение России в течение последних нескольких недель напоминает некоторые из ужаснейших моментов холодной войны, эпохи опосредованных сражений, которая закончилась в 1991 году распадом Советского Союза. Президент Обама, сразу после встречи с президентом Владимиром Путиным в этом месяце, публично поинтересовался, нравится ли российскому лидеру жить в "постоянном, малоинтенсивном конфликте". Он подразумевал Украину, но это могло касаться любой из арен, где Путин наслаждался тем, что подрывает планы США.

"Мне кажется, г-н Путин ответил на этот вопрос", - сказал Ричард Хаас, президент Совета по международным отношениям и автор книги "Мир в замешательстве". "Он ответил утвердительно. Малоинтенсивный конфликт – это его стихия. И вопрос в том, как прямо или косвенно мы сможем заставить его заплатить за это".

Каждый из этих конфликтов почти ничего не стоил Путину. Киберсила специально разработана для таких стран, как Россия – ослабевающая экономика с валовым внутренним продуктом Италии. Она невероятно дешевая, ее трудно проследить до конкретного агрессора, и она идеально подходит для того, чтобы создать путаницу, чего, вероятно, и добивается Путин.

Но гораздо больше американскую разведку волнует возможность того, что у президента России, возможно, наготове более масштабная схема. До сих пор, они считали, что ее нет. В закулисных беседах они говорят, что действия Путина в значительной степени тактические, предназначенные для укрепления его международного имиджа, в то время, как в своей стране он вынужден столкнуться со множеством проблем.

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Уже почти год Белый дом утверждает, что усугубление этих столкновений (хотя оно вызывает беспокойство), нельзя назвать новой холодной войной. Идеологической борьбы не предвидится. Никто не размахивает ядерным оружием, хотя после двух десятилетий сокращения своих арсеналов, каждое из государств сейчас торопиться их модернизировать. Сирия – гуманитарная катастрофа немыслимого масштаба; но она не является фундаментальной стратегической угрозой для американских интересов.

Тем не менее, некоторые ветераны того периода, которые до сих пор находятся на руководящих постах, видят сходство. "Это вряд ли станет огромным шоком для людей", - сказал об "информационной войне" Джеймс Клэппер, глава национальной разведки. "Я думаю, что сейчас ситуация более серьезная, потому что теперь у них есть кибер-инструменты".

Коллеги Клэппера сообщают больше деталей в менее публичных разговорах. Они утверждают, что Путин искусно разыграл свои карты, сумев в течение года водить за нос госсекретаря США Джона Керри в переговорах по прекращению огня и политическим преобразованиям в Сирии, тем временем, оказывая поддержку своему протеже, президенту Башару аль-Асаду. Усилия Керри в Сирии потерпели неудачу на этой неделе, из-за авиаударов российского и сирийского правительств.

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Соглашение в Украине пока держится, но с очень большим трудом. Россия беспрепятственно игнорирует многие из обязательств и отрицает свою причастность к сбитию малазийского авиалайнера над Украиной два года назад, в результате которого погибли 298 человек.

Кража списков избирателей в штате Аризона и Иллинойс – и "попытки проникнуть" в сети других штатов, о которых на этой неделе сообщил Конгрессу Джеймс Коуми, глава ФБР, не называя россиян преступниками – могут быть предназначены для дестабилизации Соединенных Штатов, а не для изменения голосов.

"Пока трудно сказать, повлияет ли это на результат", - сказал Клэппер. "Честно говоря, меня гораздо больше беспокоит появление сомнений, ведь они могут омрачить весь процесс".

До сих пор реакция США была неоднозначной. Санкции Запада в отношении России из-за аннексии Крыма нанесли ощутимый ущерб; российские чиновники не скрывают того, что хотят добиться их отмены. Но Белый дом публично не обвинил Россию в хакерской атаке на Национальный комитет Демократической партии, краже списков избирателей в Аризоне и Иллинойсе, или во взломе мобильных телефонов демократов.

В Китае Обама провел с Путиным переговоры, которые чиновники отказываются комментировать, Керри также обсуждал актуальные вопросы со своим коллегой, пытаясь найти возможности для установления мира в Сирии.

Президент не обвиняет россиян публично, он объясняет это тем, что конфронтация с Путиным может привести к дальнейшей эскалации. Но это нежелание привело к чему-то вроде восстания в Белом доме и Государственном департаменте. Кибер-стратеги и молодые дипломаты жаловались, что неспособность [Обамы] провести четкие границы привела к тому, что теперь Путин проверяет, насколько далеко он может зайти, особенно во время политического перехода в Соединенных Штатах.

Мало кто в американской разведке мог предвидеть подобное развитие событий. Последние 15 лет разведка была настолько сосредоточена на борьбе с терроризмом, что традиционные угрозы отошли на второй план – их не игнорировали, сказал один высокопоставленный чиновник, но новые ресурсы стали появляться только недавно.

Возможно, это привело к некоторым просчетам. Более года назад, Обама сказал, что в Сирии Россия загонит себя в "трясину"; это все еще может произойти, но до сих пор воздушная война Путина оказывала существенную поддержку Асаду. Но ее цена ужасающая – невероятное количество человеческих жизней. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, Стивен О'Брайен, сообщил Совету Безопасности в четверг, что гуманитарная катастрофа в Алеппо превратилась в "беспощадную бездну".

Ранее на этой неделе Керри пригрозил, что прекратит все переговоры с россиянами. МИД России назвал это "эмоциональным срывом" Соединенных Штатов и отверг попытку восстановить семидневную паузу в военных действиях, которая была первым шагом в соглашении Керри и Лаврова.

Но это было довольно мягким высказыванием, по сравнению со словами пресс-секретаря министерства обороны РФ, генерал-майора Игоря Конашенкова. Он назвал лидеров оппозиции в Сирии, которым Соединенные Штаты поставляли оружие, "подконтрольным США террористическим интернационалом". Эта фраза – пережиток советских времен.

И он предупредил, что "если будут какие-либо попытки угрожать России или российским военнослужащим в Сирии, то нет никаких гарантий", что поддерживаемым США повстанцам хватит мешков для трупов.

Однако, до сих пор Путин демонстрировал некоторую осторожность. Когда он пытался запугать страны НАТО полетами бомбардировщиков, атомными подводными лодками вблизи побережья и военными учениями возле границ Эстонии и Латвии, он внимательно следил за тем, чтобы оставаться на своей стороне границы.

"Все это происходит в серых зонах, с применением тактики "серых зон", - сказал Роберт Кейган, историк из Института Брукингса, который пишет о возвращении геополитического конфликта. Вопрос, с которым придется столкнуться США: "Готовы ли мы тоже действовать в серой зоне?"