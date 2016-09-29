Россия продолжит военную операцию в Сирии несмотря на "бестактные" заявления США - Кремль

Песков также призвал США отделить умеренную оппозицию от террористов и назвал заявление Вашингтона о вероятных атаках сирийских террористов на города России "бестактным и бесполезныс", сообщает Reuters.

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Однако, как отмечается, по словам Пескова, Россия по-прежнему заинтересована в сотрудничестве с США, чтобы попытаться решить кризис в Сирии.

Как сообщал УНИАН, официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что террористические группировки, действующие в Сирии, могут расширить "географию" своих атак и совершать теракты и в России.

Ранее государственный секретарь США Джон Керри предупредил в телефонном разговоре министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что Вашингтон прервет переговоры по Сирии, если Москва не прекратит наступление сирийских правительственных войск на город Алеппо.



