Лавров отказался извиняться за гибель рейса MH17

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью ВВС отказался приносить извинения за катастрофу малайзийского "Боинга" на Донбассе в связи с обнародованным в среду докладом международной следственной группы.

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"Принести извинения за что?" - спросил он в ответ на предложение ведущего BBC Стивена Сакура принести извинения в связи с обнародованной комиссией информацией.

Глава МИД РФ заявил, что Россия намерена дождаться окончательных результатов расследования, так как оно еще не закончено. "Есть сто имен, фигурирующих в расследовании, но они пока даже не проходят в качестве подозреваемых", - добавил он.

Лавров заявил что Россия обнародовала и предоставила комиссии огромный объем данных относительно крушения самолета, но не получила на них реакции. В то же время, как утверждает министр, принятые комиссией во внимание данные, полученные от Украины и США, обнародованы не были.

Как сообщал УНИАН, ранее министерство иностранных дел Нидерландов вызвало к себе российского посла из-за критики расследования MH17.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в докладе международной группы по результатам расследования катастрофы МН17 нет доказательств вины России.

Также в МИД России прокомментировали отчет Объединенной следственной группы о крушении Boeing 777 на Донбассе, назвав "предвзятыми" доказательства о причастности РФ к гибели рейса.

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.