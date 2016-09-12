В Сирии официально вступил в силу режим прекращения боевых действий

Как сообщает Радио Свобода, в случае, если этот режим продержится неделю, США и Россия должны предпринять скоординированные воздушные удары против экстремистских группировок, которых перемирие не касается.

Речь в первую очередь идет о группировке "Исламское государство", а также о группировке "Джабгат Фатах аш-Шам" (ее иногда называют старым названием "Джабгат ан-Нусра"). Она является ярым противником и "Исламского государства", и режима президента Сирии Башара аль-Асада и воюет на обоих фронтах бок о бок с другими силами сирийской оппозиции и повстанцев, но из-за своей джихадистской идеологии признана террористической.

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Отмечается, что правительственные силы Сирии, верные правительству Асада, заявили, что в течение недели будут придерживаться "режима тишины", но оставляют за собой право на ответ в случае нарушений.

Большинство повстанческих групп тоже дали знать, что намерены соблюдать перемирие. Значительным исключением стало повстанческое объединение "Ахрар аш-Шам", объединяющее достаточно радикальные исламские группы и тоже признанное террористическим в Сирии и России, но не считается террористическим в США.

В результате гражданской войны в Сирии, которая продолжается с весны 2011 года, по оценкам ООН, погибли более четверти миллиона человек, более 11 миллионов стали вынужденными переселенцами или беженцами.