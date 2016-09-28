ФБР расследует попытки взлома мобильных телефонов членов Демократической партии США - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, которые осведомленны об атаке и знакомы с расследованием, передает РБК.

Собеседники агентства полагают, что к атакам могут быть причастны хакеры, поддерживаемые российским правительством. Они сообщили, что возможной целью атаки был срыв президентских выборов в США 8 ноября.

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Сотрудники ФБР обратились к нескольким членам Демократической партии, чьи телефоны могли быть взломаны, для обсуждения этого вопроса. Они также попросили сдать телефоны, чтобы следователи смогли изучить их. Пока неизвестно, сколько человек могли пострадать, и были ли целью хакеров члены Конгресса.

​Агентство со ссылкой на одного из собеседников отмечает, что, если атака была успешной, хакеры могли получить широкий спектр данных: номера мобильных телефонов, информацию о звонках, текстовые сообщения, электронные письма, фотографии и др.

Источник Reuters также рассказал, что следователи проверяют, могли ли хакеры использовать украденные данные с серверов Демпартии или из личной переписки, чтобы получить доступ к мобильным телефонам.

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Представители ФБР пока не комментируют эти сообщения. В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявили, что они не были осведомлены о возможном взломе мобильных телефонов. Национальный комитет Демократической партии не ответил на запрос агентства.

Это не первый случай, когда спецслужбы США полагают, что российские хакеры могли быть причастны ко взлому серверов и порталов Демократической партии. Скандал вокруг ситуации с атаками на Демократов разгорелся летом этого года.