В результате атаки на военный лагерь в индийском Кашмире погибло 17 и ранено 30 солдат (фото, видео)

Как сообщает издание Hindustan Times, нападавшие прорвали ограждение и проникли в военный лагерь в городке Ури, расположенном около линии границы, разделяющей индийский Кашмир и самопровозглашенное государство Азад Кашмир под фактическим контролем Пакистана.

Индийские официальные лица считают нападения такого рода терактами, причем данное является крупнейшим по числу жертв за последние годы.

Отмечается, что в начале атаки загорелись палатки, в которых было размещено значительное количество солдат, вернувшихся с дежурства.

Сообщается, что 12 солдат погибли именно в результате возгорания палаток. Остальные же погибли в перестрелке с нападавшими.

По заявлению индийской армии, было ликвидировано 4 террориста.

17 soldiers have lost their lives and four terrorists gunned down in Uri (J&K) Encounter. (Visuals deferred) pic.twitter.com/6Ja2hr86Bw — ANI (@ANI_news) September 18, 2016

#Firstvisuals: Terrorist attack at army's Brigade HQs in Uri (J&K). Encounter underway. (visuals deferred) pic.twitter.com/HGWNwjrAZb — ANI (@ANI_news) September 18, 2016

#Firstvisuals: Terrorist attack at army's Brigade Headquarter in Uri (J&K). (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/h2ydPw0lTR — ANI (@ANI_news) September 18, 2016