Атака смертника на суд в Пакистане: 11 погибших, десятки раненых (фото)

В провинции Хибер Пахтуква на севере страны в пятницу произошел теракт.Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Около здания суда в городе Мардан смертник бросил гранату, а потом подорвал себя. В результате погибли 11 человек, около 30 ранены. Среди погибших оказались юристы, офицеры полиции и гражданские лица.

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Также сообщается, что в пятницу четыре смертника попытались совершить нападение в христианском районе около Пешавара, но были застрелены полицейскими.

Пока ни одна из экстремистких группировок не взяла на себя ответственность за взрыв на территории суда, но подразделение движения Талибан заявило о том, что это оно организовало атаку на пригород Пешавара, населенный христианами.